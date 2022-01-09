Себастьян Коу назвал условия восстановления в правах российской легкой атлетики

Президент Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу рассказал, от чего зависит восстановление в правах Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Российская легкая атлетика вернется на международную арену после того, как план восстановления будет полностью реализован, — цитирует Коу ТАСС. — Известно, что один из этих элементов находится вне нашей юрисдикции — я говорю о статусе РУСАДА, которым занимается Всемирное антидопинговое агентство. Но статус является составной частью этого процесса».

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала. Отстранение многократно продлевалось, поскольку российской стороне не удавалось выполнить требования дорожной карты по восстановлению. В связи с санкциями российские легкоатлеты на международных соревнованиях выступают в нейтральном статусе.

«Мы двигаемся в правильном направлении, сейчас в ВФЛА работают два хороших независимых эксперта, они докладывают нам о происходящем. Важно, что прогресс контролируется. Но восстановление произойдет только после того, как рабочая группа, которая шесть лет очень хорошо выполняет свою работу, будет полностью уверена в том, что может предоставить совету World Athletics такую рекомендацию. А это возможно только при полном выполнении плана восстановления. Пока мы еще не до конца уверены в том, что можем полностью доверять системе», — добавил глава World Athletic.

РУСАДА лишено статуса соответствия кодексу ВАДА, санкции наложены до декабря 2022 года.