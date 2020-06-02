Себастьян Коэ рассказал о встрече с Ласицкене, Шубенковым и Сидоровой

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ рассказал о встрече с российскими спортсменами Марией Ласицкене, Сергеем Шубенковым и Анжеликой Сидоровой.

«Я очень благодарен, что они согласились приехать и встретиться со мной и исполнительным директором, — цитирует Коэ ТАСС. — У нас был очень открытый диалог о федерации, которая должным образом бы ответила на выдвигаемые требования World Athletics, так же как это должна сделать любая другая федерация. И мой основной посыл заключался в том, что мы продолжаем делать все, что мы можем, чтобы вернуть ситуацию в нормальное состояние».

Чемпионы мира Ласицкене, Шубенков и Сидорова встретились с Коэ в марте в штаб-квартире World Athletics в Монако. На ней спортсмены обсуждали пути выхода российской легкой атлетики из затянувшегося кризиса.