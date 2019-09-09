Сборная Европы по легкой атлетике лидирует в матче против США
9 сентября 2019, 22:57
Сборная Европы лидирует после первого дня соревнований против США. Турнир проходит в Минске. На счету европейцев 331 очко, у США — 304.
Победу в прыжках с шестом одержала россиянка Анжелика Сидорова. У мужчин в прыжках в высоту занял россиянин Илья Иванюк.
Денис Лукьянов — шестой в метании молота, Полина Миллер — седьмая на 400-метровке.
Во вторник в соревнованиях примут участие Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту).
В каждой дисциплине выступают по 8 спортсменов — по четыре от Европы и США. Победитель приносит своей команде 9 очков, занявший второе место — 8 и так далее. Соревнования завершатся 10 сентября.