Сборная Европы по легкой атлетике лидирует в матче против США

Сборная Европы лидирует после первого дня соревнований против США. Турнир проходит в Минске. На счету европейцев 331 очко, у США — 304.

Победу в прыжках с шестом одержала россиянка Анжелика Сидорова. У мужчин в прыжках в высоту занял россиянин Илья Иванюк.

Денис Лукьянов — шестой в метании молота, Полина Миллер — седьмая на 400-метровке.

Во вторник в соревнованиях примут участие Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту).

В каждой дисциплине выступают по 8 спортсменов — по четыре от Европы и США. Победитель приносит своей команде 9 очков, занявший второе место — 8 и так далее. Соревнования завершатся 10 сентября.