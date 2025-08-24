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24 августа 2025, 18:04

Сазонов выиграл 100-метровку на турнире «Королева спорта»

Алина Савинова

Легкоатлет Илья Сазонов стал победителем забега на 100 м на финальном этапе международного турнира «Королева спорта» в Екатеринбурге.

Спортсмен преодолел дистанцию за 10,25 секунды. 10 августа Сазонов выиграл чемпионат России в беге на 200 метров.

Второе место на 100-метровке в рамках «Королевы спорта» занял Ярослав Ткалич (10,33), третье — Андрей Лукин (10,37). Рекордсмен России Константин Крылов финишировал четвертым (10,49).

В забеге на 5000 м у мужчин победил Мубин Хаджи из Эфиопии (13.47,41). Серебро завоевал Владимир Никитин (13.48,66), бронзу — Даниил Прокушев (14.04,76). На дистанции 800 м лучшим стал Дмитрий Пасечник (1.47,41), также на пьедестал попали Константин Холмогоров (1.47,81) и Сергей Дубровский (1.48,22).

У женщин золото на дистанции 1500 м выиграла Светлана Аплачкина (4.10,68). Второй стала Мария Прохорец (4.11,26), третьей — Лилия Мендаева (4.11,42).

Другие результаты дня:

Бег, 200 м, женщины

1. Юлия Караваева (22,83)

2. Виктория Максимова (23,19)

3. Наталья Комбарова (23,25)

Бег, 400 м, женщины

1. Полина Ткалич (51,26)

2. Сита Сибири (52,08, Буркина-Фасо)

3. Анна Садовничева (52,33)

Бег, 100 м с барьерами, женщины

1. Виктория Погребняк (12,98)

2. Полина Граудынь (13,02)

3. Дарья Осипова (13,03)

Бег, 400 м с барьерами, мужчины

1. Федор Иванов (48,72)

2. Владимир Лысенко (50,49)

3. Данил Ефимов (50,90)

Бег, 3000 м с препятствиями, женщины

1. Екатерина Ивонина (9.36,07)

2. Зериту Бекеле (9.40,46, Эфиопия)

3. Анастасия Красильникова (9.49,02)

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легкая атлетика
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