Сазонов и Комбарова выиграли чемпионат России в беге на 200 метров

На чемпионате России по легкой атлетике состоялись финальные забеги на 200 метров.

У мужчин чемпионом России стал Илья Сазонов, который показал результат 20,44 секунды. Серебро у Андрея Лукина (20,52). Бронзовую медаль выиграл Александр Николаев (20,79).

У женщин победительницей стала Наталья Комбарова (22,95). Также в тройку вошли Юлия Караваева (22,99) и Виктория Максимова (23,31).

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.