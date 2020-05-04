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Самый необычный бегун страны в прямом эфире Instagram ответит на вопросы «СЭ» и подписчиков

08:00
Искандер Ядгаров. Фото instagram.com
Искандер Ядгаров. Фото instagram.com

В понедельник в 15:00 программист и известный марафонец Искандер Ядгаров и обозреватель «СЭ» Владимир Иванов пообщаются в прямом эфире Instagram.

Присылайте вопросы Ядгарову в комментариях под этим анонсом или в Instagram Иванова.

Подписывайтесь заранее, чтобы ничего не пропустить!

Эфир пройдет на странице Владимира Иванова в Instagram //
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