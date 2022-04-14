Самая титулованная легкоатлетка мира Эллисон Феликс сообщила о завершении карьеры

Американская легкоатлетка мира Эллисон Феликс в своих соцсетях сообщила о решении завершить карьеру.

36-летняя спортсменка является рекордсменом мира по числу золотых наград Олимпиады. Она завоевала семь золотых медалей на Играх 2008, 2012, 2016 и 2020 годов в эстафетах 4х100 и 4х400 метров, а также индивидуальных соревнованиях на 200 метров. Всего в ее активе 11 олимпийских медалей.

Девушка также выиграла 13 золотых наград чемпионатов мира и 18 медалей в рамках этих турниров в целом.