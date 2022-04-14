Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 13:02

Самая титулованная легкоатлетка мира Эллисон Феликс сообщила о завершении карьеры

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Эллисон Феликс.
Фото Global Look Press

Американская легкоатлетка мира Эллисон Феликс в своих соцсетях сообщила о решении завершить карьеру.

36-летняя спортсменка является рекордсменом мира по числу золотых наград Олимпиады. Она завоевала семь золотых медалей на Играх 2008, 2012, 2016 и 2020 годов в эстафетах 4х100 и 4х400 метров, а также индивидуальных соревнованиях на 200 метров. Всего в ее активе 11 олимпийских медалей.

Девушка также выиграла 13 золотых наград чемпионатов мира и 18 медалей в рамках этих турниров в целом.

Эллисон Феликс
0
Читайте также
Что будет, если отказаться от мяса на две недели?
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский бегун Никитин чаще других проверялся РУСАДА на допинг с начала 2022 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости