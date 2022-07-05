Самая сексуальная атлетка готова к дебюту на чемпионате мира

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую многократно признавали самой сексуальной легкоатлеткой, заявила, что нетерпением ждет своего дебюта на чемпионате мира, который пройдет с 15 по 24 июля в американском Юджине. 23-летняя спортсменка отобралась в сборную Германии в эстафете 4x400 метров, и, возможно, также стартует в смешанной эстафете в первый день ЧМ.

Прошлым летом Шмидт, к радости 3,1 миллиона подписчиков своих соцсетей, была включена в олимпийскую заявку, но так и не вышла на старт в Токио, оставшись в запасе. После Олимпиады Алиса заявила, что хочет сделать перерыв в карьере, но потом решила вернуться на беговую дорожку. В качестве разогрева нового этапа своей карьеры она бросила вызов в забеге на 400 метров звездам футбола Неймару из «Пари Сен-Жермен» и Матсу Хуммельсу из дортмундской «Боруссии». Однако футболисты пока никак не отреагировали на этот челлендж.