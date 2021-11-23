Рустам Мухаметшин назначен новым офицером по этике во ВФЛА
16:55
Рустам Мухаметшин назначен на пост офицера по этике во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), информирует пресс-служба организации.
Мухаметшин будет продолжать работу, направленную на построение культуры полной неприемлемости нарушения антидопингового законодательства и приверженности соблюдению кодекса этики в ВФЛА и регионах.
Ранее Мухаметшин работал в банковской сфере и четырех крупнейших аудиторских компаниях мира. Он сменил на этом посту бывшего заместителя директора по деловой этике и комплаенсу «Вымпелкома» Александра Тихомирова.
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