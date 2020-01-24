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Допинг

РУСАДА заключит соглашение с комиссией спорстменов ВФЛА

16:34

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объявил, что организация заключит соглашение о партнерстве с комиссией спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В среду Ганус провел встречу с членами комиссии, включая трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене.

— Мы заключим соглашение о партнерстве с комиссией спортсменов ВФЛА, — цитирует «РИА Новости» Гануса. — Это будет не просто декларация, а будет определенный путь. Такая ситуация с легкой атлетикой больше не должна повториться. Нужно уже действовать, чтобы наши действия не ограничивались бумагами, а действительно работали. Надо дать возможность жить нашим спортсменам своей спортивной жизнью.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200124/1563835651.html

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