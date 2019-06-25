РУСАДА включило в пулы тестирования 455 легкоатлетов

В расширенный и регистрируемый пулы тестирования РУСАДА включило 455 легкоатлетов.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, в пул допинг-тестирования ИААФ на данный момент входят восемь российских легкоатлетов: Илья Шкуренев (многоборье), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Александр Лесной (толкание ядра), Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Василий Мизинов (ходьба) и Алексей Сокирский (метание молота).

С 2017 года российские легкоатлеты подают индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.