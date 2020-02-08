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Допинг

РУСАДА в январе выявило семь случаев возможного нарушения антидопинговых правил

13:01

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе выявило семь случаев возможного нарушения спортсменами антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В первый месяц года также начато расследование четырех возможных нарушений антидопинговых правил (в том числе по материалам, полученным от международных антидопинговых организаций).

В 2019 году РУСАДА выявило 202 случая возможных нарушений спортсменами антидопинговых правил, в 2018-м — 146. В 2017 году, когда Российское антидопинговое агентство не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможных нарушений.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7715895

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