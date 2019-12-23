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Допинг

РУСАДА в 2019 году проверило на допинг 803 легкоатлета. Гуляеву — 12 раз

20:11

РУСАДА с января по ноябрь 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики, сообщает ТАСС. За первые 11 месяцев года было протестировано 803 легкоатлета.

Второе место занимают тяжелоатлеты (236), третье — пловцы (186). Также в пятерку входят лыжники (165) и биатлонисты (120).

Самой тестируемой спортсменкой является двукратная чемпионка России в беге на 800 и 1500 м Александра Гуляева. Она 12 раз проходила допинг-тестирование. По 11 раз проверку проходили бегуны Владимир Никитин и Константин Плохотников.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7408523

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




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