РУСАДА с января по ноябрь 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики, сообщает ТАСС. За первые 11 месяцев года было протестировано 803 легкоатлета.

Второе место занимают тяжелоатлеты (236), третье — пловцы (186). Также в пятерку входят лыжники (165) и биатлонисты (120).

Самой тестируемой спортсменкой является двукратная чемпионка России в беге на 800 и 1500 м Александра Гуляева. Она 12 раз проходила допинг-тестирование. По 11 раз проверку проходили бегуны Владимир Никитин и Константин Плохотников.