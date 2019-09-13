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РУСАДА в 2019 году проверило на допинг 766 легкоатлетов

14:58

РУСАДА в 2019 году чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики, сообщает ТАСС. С января по август было протестировано 766 легкоатлетов.

На втором месте — тяжелоатлеты (255), на третьем — пловцы (160).

Также на допинг часто проверяли лыжников (144) и биатлонистов (98).

По сравнению с июлем, число протестированных на допинг российских легкоатлетов увеличилось на 30 человек.

Ранее сообщалось, что легкоатлеты лидируют по числу индивидуальных тестирований. По десять раз были проверены на допинг бегуньи Александра Гуляева и Анастасия Шукшина, по девять — бегуны Сергей Дубровский, Владимир Никитин, а также ходоки Елена Лашманова и Дементий Чепарев.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6883316

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