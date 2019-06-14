РУСАДА установило факт работы отстраненного тренера на сборе легкоатлетов в Киргизии. Это был Владимир Казарин

РУСАДА сообщило о участии пожизненно дисквалифицированного тренера в проведении тренировочных мероприятий на территории Киргизии.

Специалист непосредственно участвовал в тренировочном процессе с семью легкоатлетами. Как сообщил ТАСС, им оказался Владимир Казарин, отстраненный за нарушения антидопинговых правил.

В отношении одного из спортсменов информация передана в Athletics Integrity Unit (AIU), так как он находится под опекой Международной федерации легкой атлетики (IAAF), сообщает пресс-служба организации.

Также было организовано целевое тестирование данных спортсменов, по результатам которого одна спортсменка дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

14 июня РУСАДА уведомило о возможном факте запрещенного сотрудничества спортсменов, Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Кроме того, информация была направлена в Международную федерацию легкой атлетики (IAAF) и во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).