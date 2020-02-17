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Допинг

РУСАДА удовлетворено решением CAS сократить на один год дисквалификацию ходока Иванова

16:35

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) удовлетворено решением арбитра Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить срок дисквалификации ходока Александра Иванова с трех до двух лет, информирует ТАСС.

РУСАДА отстранило Иванова в октябре 2018 года на три года начиная с 2 мая 2017 года на основании отклонений в паспорте крови, его результаты в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года аннулированы. Позднее Иванов подал апелляцию в CAS. В пятницу CAS сообщил, что доказательства РУСАДА, подтверждающие отягчающие обстоятельства нарушения Иванова, и добавление на их основании одного года дисквалификации являются неправомерными. При этом стандартная мера отстранения спортсмена на два года судом не оспаривалась.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7779687

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