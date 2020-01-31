РУСАДА сообщило Минспорту о присутствии Чегина на сборах

Министерство спорта России получило уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о присутствии тренера Виктора Чегина на сборах национальной команды, которые проходили в Сочи 13-31 января, информирует пресс-служба Министерства спорта РФ.

Ранее появилась информация, что тренер по ходьбе Чегин продолжает работу со спортсменами на сборе в Сочи, несмотря на пожизненную дисквалификацию за допинговые случаи.

Антидопинговый координатор ВФЛА Роберт Попов заявидл о том, что федерация проведет расследование по этому поводу.