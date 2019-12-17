РУСАДА расширило пул тестирования российских легкоатлетов

Количество легкоатлетов в пулах тестирования Российского антидопингового агентства в четвертом квартале 2019 года выросло на 42 человека, сообщает ТАСС.

В настоящее время в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 493 российских легкоатлета (236 и 257 соответственно). В третьем квартале 2019 года в пулы РУСАДА входил 451 легкоатлет (263 и 188).

В новый пул допинг-тестирования World Athletics на 2020 год войдут восемь российских легкоатлетов, в настоящее время обладающих нейтральным статусом. Это многоборец Илья Шкуренев, прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Михаил Акименко, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, а также ходок Василий Мизинов.