РУСАДА проведет для сотрудников ВФЛА антидопинговый онлайн-семинар
10:22
Сотрудники Всероссийской федерации легкой атлетики станут участниками онлайн-семинара, который проведет 20 апреля главный специалист отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства Евгений Христенко, сообщает ТАСС.
Тема семинара — актуальные вопросы антидопингового обеспечения в 2020 год. Будут обсуждаться важные вопросы в рамках сложившейся ситуации с пандемией коронавируса, допинг-контроль, а также вопросы, связанные с оформлением разрешений на терапевтическое использование запрещенных препаратов.
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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис и суды против МОК и ВАДА