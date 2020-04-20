РУСАДА проведет для сотрудников ВФЛА антидопинговый онлайн-семинар

Сотрудники Всероссийской федерации легкой атлетики станут участниками онлайн-семинара, который проведет 20 апреля главный специалист отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства Евгений Христенко, сообщает ТАСС.

Тема семинара — актуальные вопросы антидопингового обеспечения в 2020 год. Будут обсуждаться важные вопросы в рамках сложившейся ситуации с пандемией коронавируса, допинг-контроль, а также вопросы, связанные с оформлением разрешений на терапевтическое использование запрещенных препаратов.