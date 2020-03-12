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Допинг

РУСАДА одобряет решения World Athletics по ВФЛА

18:29

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая положительно оценила решения совета World Athletics по ВФЛА. В четверг World Athletics опубликовал список критериев по восстановлению ВФЛА.

— Что касается комплекса мер, которое World Athletics предлагает ВФЛА, на мой взгляд, это очень релевантное предложение, — цитирует «РИА новости» Пахноцкую. — Люди предложили конструктивное решение. Они не сказали, что хотят ждать и смотреть на работу новой команды. Они, по сути, сказали: хорошо, мы видим, что изменения произошли, что федерация выполняет строгие критерии, что мы можем продолжать диалог и готовы выделить квоту для нейтральных спортсменов. Мне кажется, все это говорит о том, что люди готовы сотрудничать. Таким образом, World Athletics сделала шаг навстречу ВФЛА.

В ноябре 2019 года совет World Athletics приостановил процесс восстановления ВФЛА и выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам из-за причастности тогдашнего руководства организации к делу Данила Лысенко.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200312/1568502196.html

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