РУСАДА дисквалифицировало Артема и Надежду Зубковых на 3 года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых на три года.

«Оба спортсмена (муж и жена) отказались сдавать пробы, что является нарушением пункта 4.3 Общероссийских антидопинговых правил (ОАП), после чего признали нарушение и получили сокращение срока на основании п. 12.8.1 ОАП. Если спортсмены признают нарушение антидопинговых правил и отказываются от слушаний в течение 20 дней после предъявления обвинения, то срок дисквалификации автоматически сокращается с четырех до трех лет», — рассказали ТАСС в пресс-служба РУСАДА.

Таким образом, 27-летний Артем Зубков и 20-летняя Надежда Зубкова, представляющие Хабаровский край, будут отбывать дисквалификацию до 2 февраля 2028 года.