РУСАДА: число дел о применении допинга в Чувашии будет увеличено от 33 до 70

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что количество дел о нарушении антидопинговых правил легкоатлетами Чувашии будет увеличено до 70. Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ республики. Было опрошено более 140 человек, где по данным на 17 июня выявили 60 случаев несоблюдения требований.

- Количество дел по Чувашии будет увеличено до 70. Сейчас первый пакет дел уже передан на рассмотрение, потом последует второй, - цитирует ТАСС Гануса.

В настоящее время по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил, среди них: самбо – 3, велоспорт – 5, биатлон – 2, спортивная гимнастика – 1, бокс – 1, вольная борьба – 1, лыжные гонки – 1, легкая атлетика – 17, спорт глухих (легкая атлетика) – 1, ПОДА (легкая атлетика) – 1. По словам заместителя директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, по меньшей мере треть из 60 спортсменов были несовершеннолетними.