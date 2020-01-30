Руководству ВФЛА предложено подать в отставку в полном составе

Олимпийский комитет России и Министерство спорта РФ выступили с совместным заявлением по поводу ситуации со Всероссийской федерацией легкой атлетики.

ОКР и Минспорт предлагают руководству ВФЛА провести 31 января заседание президиума и рассмотреть вопрос наделения рабочей группы ОКР полномочиями по организации выборов президента ВФЛА.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая всех членов президиума федерации.

Кроме того, ОКР отметил, что у него нет оснований не доверять расследованию «дела Лысенко» Независимым легкоатлетическим органом (AIU), и заявил о планах обратиться к руководству World Athletics с просьбой отложить вопрос о полном отстранении ВФЛА, на котором настаивает AIU.

Отчетно-выборная конференция ВФЛА намечена на 28 февраля. Предыдущий президент организации Дмитрий Шляхтин был отстранен из-за допингового дела легкоатлета Даниила Лысенко. Исполняющей обязанности президента ВФЛА является Юлия Тарасенко.

На данный момент на пост главы организации претендуют бывший генсек ВФЛА Михаил Бутов, президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и главный тренер сборной России по легкой атлетике олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский.