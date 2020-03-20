Легкая атлетика
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Роттердамский марафон перенесен

16:42

Роттердамский марафон перенесен из-за коронавируса, информирует сайт соревнований.

Забег был запланирован на 4-5 апреля, а теперь пройдет 24-25 октября.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.?

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список?

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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