Российский прыгун в высоту Лысенко дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Российский прыгун в высоту Даниил Лысенко дисквалифицирован на четыре года. Спортсмен наказан за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает сайт Athletics Integrity Unit (организация по борьбе с допингом в легкой атлетике), Лысенко получил наказание по решению CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне).

Все его результаты начиная с 3 августа 2018 года аннулированы. Дисквалификация будет длиться до 3 августа 2022 года. Таким образом, он пропустит летнюю Олимпиаду в Токио и чемпионат мира 2022 года.

Срок дисквалификации отсчитывается со дня временного отстранения от соревнований. Итоговое наказание спортсмена должно было составить шесть лет, но ему сократили срок на два года за помощь в предъявлении обвинений экс-президенту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрию Шляхтину и члену правления организации Артуру Карамяну.

В марте 2018 года Лысенко завоевал золото чемпионата мира в помещении. Также в его активе серебро чемпионата мира-2017.

24-летний Лысенко был временно отстранен международной федерацией от участия в соревнованиях в августе 2018 года за неоднократные нарушения правил доступности для тестирования.

17 февраля стало известно, что бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин дисквалифицирован на 4 года по делу Лысенко.