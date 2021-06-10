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Российский прыгун в высоту Иванюк одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» во Флоренции

10 июня 2021, 23:05
Илья Иванюк. Фото Reuters
Илья Иванюк. Фото Reuters
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Российский прыгун в высоту Илья Иванюк победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Флоренции (Италия), сообщает ТАСС.

Россиянин показал результат — 2,33 метра.

Второе место занял Брэндон Старк из Австралии, третьим стал итальянец Джанмарко Тамбери. Первая тройка спортсменов показала одинаковый результат, но Иванюк взял высоту с первой попытки, Старк — со второй, а Тамбери — с третьей.

Для 28-летнего Иванюка это вторая победа подряд на этапах «Бриллиантовой лиги».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11623191

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