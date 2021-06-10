Российский прыгун в высоту Иванюк одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» во Флоренции
10 июня 2021, 23:05
Российский прыгун в высоту Илья Иванюк победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Флоренции (Италия), сообщает ТАСС.
Россиянин показал результат — 2,33 метра.
Второе место занял Брэндон Старк из Австралии, третьим стал итальянец Джанмарко Тамбери. Первая тройка спортсменов показала одинаковый результат, но Иванюк взял высоту с первой попытки, Старк — со второй, а Тамбери — с третьей.
Для 28-летнего Иванюка это вторая победа подряд на этапах «Бриллиантовой лиги».
Дополнительная информация:
Читайте также
7
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю