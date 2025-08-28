Легкая атлетика

28 августа 2025, 16:15

Лысенко — об отцовстве: «К появлению ребенка нужно быть готовым финансово»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко в разговоре с «СЭ» после победы на финале «Королевы спорта» в Екатеринбурге с результатом 2,30 рассказал о планах стать отцом.

— Твой соперник Илья Иванюк скоро станет отцом, грозится, что перезагрузится и вернется на хорошие высоты.

— Слышал, да, Илюха мне говорил про отцовство. Если вернется сильным, прыгающим высоко — я буду только рад.

— У тебя в планах отцовство есть?

— Есть, но года через два. Пока это в планах.

— Это связано с твоим графиком?

— Ну да. К тому же моя супруга все еще учится в университете. К появлению ребенка нужно быть готовым финансово, чтобы давать ему лучшее, чтобы жена во время беременности тоже получала лучшее. На это нужны деньги, а пока их нет.

— У мужчин-спортсменов бывают два подхода к появлению ребенка. Первый — спорт на второй план, полное погружение в семейные хлопоты. Второй — дистанцирование с целью сохранения режима, результатов и, как следствие, заработка для семьи. Каков будет твой выбор?

— Естественно, в первое время, когда ребенок очень маленький, я планирую помогать, всегда буду рядом, потому что супруге и так будет тяжело, я это понимаю. Тренировки тренировками, но, возможно, они станут поменьше, перестану на какое-то время ездить на сборы. Пока кажется, что это не так уж сильно повлияет на подготовку.

— У Илюхи будет сын, ты кого хочешь?

— Дочку.

