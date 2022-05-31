Российский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал о том, как проходят его тренировки в отсутствии международных стратов.

«У меня сейчас немного другой интерес после травмы — как восстановился. Я вернулся, возвращаюсь (улыбается). Обстоятельства складываются так, что можно перетерпеть и сделать проходной год — оставить его на возвращение, реабилитацию, первые неловкие попытки встать в строй мировой элиты (смеется).

Обидно пропускать чемпионаты мира и Европы, которые пройдут в один год, но сильно легче жить и тренироваться, когда нам сразу сказали, что мы участвовать нигде не будем. В отличие от 2016 года, когда до последних дней было непонятно, допустят к Олимпиаде или нет», — приводит слова Шубенкова Metaratings.ru.

Ранее 31-летний спортсмен победил на командном чемпионате России в Сочи в беге на 110 метров. На предварительном этапе легкоатлет финишировал первым и показал время 13,62 секунды. В финальном этапе Шубенков также пришел к финишу первым и улучшил свой результат (13,59 секунд).

1 марта совет World Athletics принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и в европейском первенстве в Мюнхене. Также им запретили заявляться на турниры под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации.

Напомним, всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандал. Также Россия была лишена права проводить международные соревнования по легкой атлетике.