Российский ходок Бакулин временно отстранен

Российский ходок Сергей Бакулин временно отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба Антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU). 32-летний спортсмен обвиняется в использовании запрещенных препаратов или методов.

Ранее Бакулин уже отбыл трехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Его результаты с 25 февраля 2011 года по 24 декабря 2012 года были аннулированы. Он лишился золотой медали чемпионата мира 2011 года.

В марте 2017 года Бакулин подал заявку в ИААФ на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.