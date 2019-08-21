Российский ходок Бакулин отстранен на 8 лет

Российский ходок Сергей Бакулин дисквалифицирован на 8 лет, сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit (AIU). Срок дисквалификации отсчитывается с 3 апреля 2019 года. Все его результаты с 20 мая 2018 по 3 апреля 2019 года аннулированы.

В январе 2015 года Бакулин был дисквалифицирован на 3 года и 2 месяца, начинеая от декабря 2012 года, а также лишен золота ЧМ-2011 в ходьбе на 50 км.

В июне 2018 года Бакулин стал чемпионом России на этой же дистанции.