Никитин — о нищем детстве и беге ради дочери: «На хлеб денег не хватало»

32-кратный чемпион России по легкой атлетике Владимир Никитин в интервью «СЭ» признался, что тяжелое детство до сих пор влияет на его жизнь и карьеру.

После победы на дистанции 3000 метров в Южно-Сахалинске спортсмен рассказал, что все старты посвящает обеспечению будущего дочери, которой старается дать то, чего был лишен сам.

«В детстве пообещал себе, что мои дети не будут жить так, как я на тот момент. На хлеб денег не хватало. Это все уже в голове, это часть тебя. Я готов делать все, чтобы дочке было комфортно. Стараюсь откладывать на будущее специальный вклад, чтобы она имела финансовую подушку на образование», — заявил звездный стайер.

В прошлом сезоне бегун успешно дебютировал на марафонской дистанции, показав результат 2:10 и заняв второе место. Никитин не исключает, что после завершения карьеры откроет собственную беговую школу, так как сейчас это востребованное направление.

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