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28 февраля, 17:00

Никитин — о нищем детстве и беге ради дочери: «На хлеб денег не хватало»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

32-кратный чемпион России по легкой атлетике Владимир Никитин в интервью «СЭ» признался, что тяжелое детство до сих пор влияет на его жизнь и карьеру.

После победы на дистанции 3000 метров в Южно-Сахалинске спортсмен рассказал, что все старты посвящает обеспечению будущего дочери, которой старается дать то, чего был лишен сам.

«В детстве пообещал себе, что мои дети не будут жить так, как я на тот момент. На хлеб денег не хватало. Это все уже в голове, это часть тебя. Я готов делать все, чтобы дочке было комфортно. Стараюсь откладывать на будущее специальный вклад, чтобы она имела финансовую подушку на образование», — заявил звездный стайер.

В прошлом сезоне бегун успешно дебютировал на марафонской дистанции, показав результат 2:10 и заняв второе место. Никитин не исключает, что после завершения карьеры откроет собственную беговую школу, так как сейчас это востребованное направление.

Владимир Никитин.«В детстве пообещал себе, что мои дети не будут жить как я». Бегун Никитин — о том, что нельзя выкинуть из головы

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легкая атлетика
Владимир Никитин (легкая атлетика)
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