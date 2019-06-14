15:19 | Легкая атлетика

Российский бегун отстранен за сотрудничество с пожизненно отстраненным тренером

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Российский бегун Артем Денмухаметов временно отстранен от соревнований, сообщает официальный Твиттер независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU). 

Причиной называется его сотрудничество с тренером Владимиром Казариным, отстраненным за нарушения антидопинговых правил.

Денмухаметов специализируется на беге на 400 м.

Казарин в 2017 году был пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Он был одним из основных фигурантов расследования допингового скандала в российской легкой атлетике.

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