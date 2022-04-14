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Допинг

Сегодня, 09:34

Российский бегун Никитин чаще других проверялся РУСАДА на допинг с начала 2022 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский бегун Владимир Никитин является самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом с начала 2022 года, сообщает ТАСС.

В этом году Никитина проверили на допинг пять раз. В прошлом, 2021 году спортсмена тестировали восемь раз. Бегун является победителем зимнего чемпионата России 2022 года в беге на 3000 метров.

Четыре раза на допинг проверили победителей февральского чемпионата России Дину Александрову, Ксению Лабыгину и Игоря Образцова.

31 российский спортсмен был протестирован РУСАДА три раза. Среди них — 15 легкоатлетов, 7 лыжников, по 2 биатлониста, тяжелоатлета и представителя борьбы, а также по одному сноубордисту, конькобежцу и паралимпийцу.

Источник: https://tass.ru/sport/14373415
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