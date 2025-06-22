Российский бегун Никитин больше не будет выступать в марафонах в 2025 году

Российский легкоатлет Владимир Никитин рассказал, что больше не будет участвовать в марафонах в этом году.

4 мая он занял второе место в дебютном забеге на 42,195 км в Казанском марафоне.

«Я не побегу марафон «Белые ночи», в это время мне предстоит участие в ведомственных стартах, — цитирует ТАСС Никитина. — Московский марафон тоже пропущу, но может, пробегу там «десятку». В этом сезоне точно марафоны бегать больше не буду».

На Кубке России в Жуковском Никитин финишировал третьим на дистанции 1500 метров.