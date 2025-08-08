Российский бегун Чернухин вышел на старт чемпионата России в форме Великобритании

Российский легкоатлет Кирилл Чернухин пробежал 100-метровку на чемпионате России в форме сборной Великобритании.

Спортсмен финишировал 15-м с временем 10,69 секунды.

«Стартую в британской экипировке, чтобы у каждого отечественного спринтера была возможность опередить англосакса. Я не в лучших кондициях сейчас. Бежать быстро не могу. И хотел, чтобы ребята вот это почувствовали: бац — и чпокнули британца. Прикольно же?» — приводит «Спортс» слова Чернухина.

Бегун отметил, что судьи в кол-руме скептически отнеслись к его идеи, назвав спортсмена сумасшедшим.

«Пришлось заклеивать флаги и название страны. Но правду не заклеишь, пацаны все равно наказали именно англосакса. Больше 10 человек у нас доминируют над англичанами», — добавил он.

Чемпионат России по легкой атлетике-2025 проходит с 7 по 10 августа на Центральном стадионе в Казани.