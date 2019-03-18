Российские спортсмены не примут участие на ЧМ по кроссу в Дании

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева заявила, что российские легкоатлеты не примут участие на чемпионате мира по кроссу, сообщает ТАСС. Турнир пройдет 30 марта в датском Орхусе.

В 2015 году было приостановлено членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) из-за допингового скандала. Россияне могут выступать на международных состязаниях при наличии нейтрального статуса.

– Старший тренер группы выносливости Дмитрий Зорин сообщил мне, что никто из наших спортсменов на чемпионат мира по кроссу в Данию не поедет, – приводит слова Юхаревой ТАСС.

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