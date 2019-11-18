Российские спортсменки Клюжева и Елизова дисквалифицированы на два года за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на своем официальном сайте сообщила о дисквалификации двух спортсменок за нарушения антидопинговых правил.

Сообщается, что Нина Клюжева (прыжок с шестом, Иркутская область) получила двухлетнюю дисквалификацию со дня временного отстранения 27.08.2019 г. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 10.08.2019. В ее допинг-пробе был обнаружено запрещенное вещество фуросемид.

Аналогичное наказание получила Ксения Елизова (спринт, Иркутская область). В ее пробе были обнаружены субстанции метилгексанамин, гептаминол — стимуляторы S6Б. Спортсменка дисквалифицирована на два года с даты временного отстранения — 28.08.2019. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 10.08.2019.