Российские легкоатлеты выиграли пять медалей на турнире в Нигере

Тренер сборной России по легкой атлетике Дмитрий Богданов рассказал о выступлении российских спортсменов на международном Кубке Сахель в Нигере.

В турнире принимали участие пять россиян. Все они стали обладателями медалей. Александр Асанов взял золото в прыжках в высоту, Ольга Лизякина — в беге на 400 м, Антон Чипизубов занял второе место в беге на 5000 м, а Карина Кочеткова (бег на 200 м) и Константин Шабанов (бег с барьерами) выиграли бронзовые медали.

«Мы добирались в Нигер с двумя пересадками: в Стамбуле и в Нджамене, столице Чада. Перелет прошел нормально, успели размяться и принять участие в пресс-конференции», — приводит слова Богданова ТАСС.