4 августа, 10:41

Российские легкоатлеты выиграли пять медалей на турнире в Нигере

Игнат Заздравин
Корреспондент

Тренер сборной России по легкой атлетике Дмитрий Богданов рассказал о выступлении российских спортсменов на международном Кубке Сахель в Нигере.

В турнире принимали участие пять россиян. Все они стали обладателями медалей. Александр Асанов взял золото в прыжках в высоту, Ольга Лизякина — в беге на 400 м, Антон Чипизубов занял второе место в беге на 5000 м, а Карина Кочеткова (бег на 200 м) и Константин Шабанов (бег с барьерами) выиграли бронзовые медали.

«Мы добирались в Нигер с двумя пересадками: в Стамбуле и в Нджамене, столице Чада. Перелет прошел нормально, успели размяться и принять участие в пресс-конференции», — приводит слова Богданова ТАСС.

Источник: ТАСС
  • Владимир О.

    А они не могут. Статья с ссылкой на ТАСС, и там нет результатов p.s. Похоже, протоклы нигде не выложены. У федерации легкой атлетики Нигера даже сайта нет, есть только адрес электронной почты

    05.08.2025

  • baruv

    А результаты назвать сложно?

    04.08.2025

    • Лыжник Шаров рассказал о том, как его лишили золота первенства России в беге на 10 километров

    Директор ВФЛА Ярышевский считает, что у предыдущего руководства не было нормального контакта с World Athletics

