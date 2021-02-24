Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы

Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и пропустят чемпионат Европы в помещении, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 24 февраля на официальном сайте.

«ВФЛА сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта, но не ранее. Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении», — говорится в заявлении на сайте ВФЛА.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении пройдет в Торуни (Польша) с 5 по 7 марта.