Российские легкоатлеты Леоненко и Хохлова дисквалифицированы за допинг

ВФЛА на официальном сайте объявила о дисквалификации двух российских легкоатлетов Артема Леоненко и Наталью Хохлову.

Леоненко, специализирующийся в беге на выносливость, признан виновным в использовании или попытке использования запрещенного препарата на основе паспорта крови. Он дисквалифицирован на 4 года начиная с 8 февраля 2019 года. Дисквалификация закончится 7 февраля 2023 года. Его результаты с 19 июля 2018 по 14 ноября 2019 года аннулированы.

У Хохловой (бег на средние и длинные дистанции) в организме обнаружен метилгексанамин. Она дисквалифицирована на 2 года с 12 ноября 2018 года по 11 ноября 2020 года. Аннулированы ее результаты чемпионата России по кроссу (20 октября 2018 года).