Российские ходоки после возвращения международных судей смогут выполнять нормативы на ЧМ

Чемпионка России в ходьбе на 10000 метров Эльвира Новосельцева рассказала, что российские ходоки смогут выполнять квалификационные нормативы на все крупные зарубежные соревнования после возвращения международных судей на турниры в России.

«Нам очень важно вернуться, не боясь зарубежного судейства. С возвращением международных арбитров мы получаем возможность отбираться на внутрироссийских турнирах на все крупные международные турниры, что тоже очень важно», — цитирует 25-летнюю спортсменку ТАСС.

Новосельцева на чемпионате России-2025 в Казани показала результат 42 минуты 55,59 секунды. На международных соревнованиях «Кубок Вороново» в июле 2025 года она финишировала с лучшим результатом сезона в мире (41 минута 47 секунд).