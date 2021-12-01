Российская прыгунья с шестом Жук-Краснова сменила спортивное гражданство

Российская прыгунья с шестом Ангелина Жук-Краснова сообщила, что сменила спортивное гражданство на молдавское.

«Я планирую выступать за Молдавию. Что касается того, почему мною было принято такое решение, то причина всем понятна, я думаю. Сборная России в течение шести лет нигде не выступает, поэтому это для меня единственная возможность. Сейчас я готовлюсь к сезону вместе с тренером», — приводит ТАСС слова Жук-Красновой.

В последний раз Жук-Краснова принимала участие в международных стартах в июле 2015 года, тогда она заняла шестое место на турнире в Люцерне (Швейцария) с результатом 4,40 м. Спортсменка является бронзовым призером чемпионата Европы-2014.