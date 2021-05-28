Российская прыгунья с шестом Сидорова стала седьмой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе
20:30
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова стала седьмой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе. Спортсменка приняла участие в международном турнире впервые с 2019 года.
Результат прыгуньи — 4 метра 64 сантиметра.
Напомним, на ЧМ в Дохе в 2019 году Сидорова выиграла золотую медаль. Личным рекордом 29-летней спортсменки является высота 4,95 м.
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