Российская прыгунья с шестом Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» во Флоренции
10 июня 2021, 22:35
Россиянка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции (Италия).
Сидорова показала результат 4 метра 91 сантиметр. Второе место заняла Ирина Жук (4,71) из Белоруссии. Третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди (4,66).
29-летняя Сидорова является чемпионкой мира и Европы, дважды — чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95.
Читайте также
9
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю