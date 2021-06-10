Российская прыгунья с шестом Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» во Флоренции

Россиянка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции (Италия).

Сидорова показала результат 4 метра 91 сантиметр. Второе место заняла Ирина Жук (4,71) из Белоруссии. Третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди (4,66).

29-летняя Сидорова является чемпионкой мира и Европы, дважды — чемпионкой Европы в помещении. Личным рекордом спортсменки является высота 4,95.