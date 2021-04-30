Российская легкоатлетка Передунова дисквалифицирована за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало легкоатлетку Татьяну Передунову на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, информирует сайт организации.

Дисквалификация Передуновой будет отсчитываться с 21 мая 2020 года. Она обвиняется в нарушении п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

24-летняя Передунова является бронзовым призером командного чемпионата России в беге на 800 м (2017), а также серебряным призером первенства России среди юниоров (2015).