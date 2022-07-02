Ласицкене: «Боюсь, что американская виза мне не понадобится»

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала получение въездной визы в США. 29-летняя россиянка считает, что это не даст ей возможность защитить титул чемпионки мира на турнире в Юджине, который стартует 15 июля.

«Боюсь, что американская виза мне не понадобится, — приводит слова Ласицкене ТАСС. — Это очень грустно, но мой спонсор почти год пытался мне помочь ее сделать. Поэтому я не могла не поставить визу. Очень грустно, что она есть и обстоятельства не дают мне возможность защититься».

Напомним, что Ласицкене побеждала на чемпионатах мира в 2015, 2017 и 2019 годах.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на чемпионате мира.