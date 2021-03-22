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Российская легкоатлетка Куличенко будет выступать за Кипр

11:54

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко приняла решение выступать за Кипр, сообщает ТАСС 22 марта.

«Я планирую выступать за Кипр», — подтвердила Куличенко в интервью агентству.

20-летняя прыгунья — серебряный призер юниорского первенства России 2021 года.

Еще один российский легкоатлет сменил спортивное гражданство. Это 20-летняя красотка-высотница

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10960717

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