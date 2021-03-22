Российская легкоатлетка Куличенко будет выступать за Кипр
11:54
Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко приняла решение выступать за Кипр, сообщает ТАСС 22 марта.
«Я планирую выступать за Кипр», — подтвердила Куличенко в интервью агентству.
20-летняя прыгунья — серебряный призер юниорского первенства России 2021 года.
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