«У него застарелая позиция». Дарья Клишина ответила на заявления Артемия Лебедева

Российская легкоатлетка Дарья Клишина ответила на слова известного путешественника, дизайнера и блогера Артемия Лебедева, который заявил, что «все спортсмены жрут допинг».

— Класс! (смеется). Мне кажется, у него застарелая позиция, которая осталась лет 10 назад, — сказала Клишина в прямом эфире Instagram журналистки Марии Командной. — По его словам, я могу спокойно сидеть дома, ждать, пока фармацевты сварят какой-то препарат, за день до Олимпиады. Зачем тогда мы калечим свое здоровье? Утром тренируемся, вечером восстанавливаемся.

Когда я была маленькая, начинала только прыгать, все эти результаты были для меня далеко. «Мастер спорта международного класса» был для меня заоблачной высотой. Я думала, что они что-то делают для того, чтобы прыгать. Потом я выполнила «международника» и поняла: можно это делать без допинга. Потом прыгнула семь метров. И у меня звоночек был: а почему все говорят о допинге, если можно самой это сделать? Нужно быть трудолюбивым, найти хорошего тренера и выполнять задачи. Кажется, 7 метров я прыгнула в 19 лет. И поняла, что жизнь спортивная может быть нормальной и без допига.

Многие верят, что без допинга выиграть невозможно. В том числе многие тренеры. К сожалению, это сильно тормозит и тренеров тоже. Это главная проблема.

«Если все спортсмены жрут допинг, то все дизайнеры работают под наркотой». Жесткий ответ Артемию Лебедеву