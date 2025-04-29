Легкая атлетика
29 апреля, 21:45

Российская бегунья не получила питание во время марафона в Лондоне

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российская бегунья-любительница Дина Александрова в интервью «СЭ» объяснила, почему не смогла показать своего лучшего времени на марафоне в Лондоне в минувшее воскресенье. На своем дебютном мейджоре наша соотечественница показала второй результат (2:31.41) среди женщин в масс-старте, уступив только британке Люси Джонс (2:30.23). При этом первую часть дистанции Александрова преодолела в личным рекордом, а затем сильно замедлилась.

— Для меня было очень жарко, — призналась Дина. — Плюс 12 уже на старте, я переобувалась, и уже пекло спину. В кепке никогда не бегала, но, наверное, пора уже попробовать. Но это тоже опыт, он нужен, например, при подготовке к стартам, где тоже может быть влажно и жарко.

— Питание?

— У нас был масс-старт, выделенного питания, отдельных столов, как у элиты, нет. Но нашлись ребята, с которым мы договорились, чтобы они стояли рядом со столами для питания элиты и что-то передавали мне. До десятого километра дистанции передавать питание было не очень удобно, поэтому я взяла с собой маленькую бутылочку, чтобы попить. Первая передача питания таким образом была на 15-м километре, там все прошло хорошо. Уже через километр я почувствовала, что припекает голову, и на 21-м километре, в самый нужный момент, пропустила питание — просто не заметила ребят, там же толпа зрителей. Это минус, сама виновата. Начала следить и на 25-м километре уже все получила. А на 30-м снова пропустила. После 33-го начало сводить икроножки, я не могла сделать шаг подлиннее, потому что все сразу скручивало судорогой. Ну и все — дальше уже бежать на результат было бессмысленно, я добралась до финиша в спокойном режиме.

Дина Александрова.«Нужно домой съездить, картошку посадить». Дина Александрова — о планах после марафона в Лондоне
  • No Name 4

    ну все, пошли хрень писать, лишь бы строчек набить!

    30.04.2025

    • Марафонка Александрова после Лондона намерена выступить в Санкт-Петербурге

