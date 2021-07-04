Россиянка Кнороз победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Российская легкоатлетка Полина Кнороз одержала победу в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.

Победу Кнороз принес результат 4,71 метра. Второе место заняла британка Холли Брэдшоу (4,61), замкнула тройку лучших белоруска Ирина Жук (4,61), уступившая представительнице Великобритании по количеству попыток.

Отметим, что Кнороз не вошла в десятку российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.